Lichte aardbeving bij Appingedam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 30 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TIJDELIJK ZACHTER | MORGEN ZWARE WINDSTOTEN

Een vrij actief lagedrukgebied trekt via Denemarken weg naar het oosten en door het front van vannacht hebben we vanochtend af en toe buien met veel bewolking, maar vanmiddag is het door een noordwestenwind meestal droog en zijn er enkele opklaringen. Vanavond is het opnieuw bewolkt, de wind draait naar het zuidwesten en neemt af en het gaat in de loop van de avond ook regenen. Er staat windkracht 3 tot 4 en vanmiddag soms windkracht 5 uit het westen tot noordwesten, de maximumtemperatuur is vanmiddag rond 8 graden.

Vannacht wordt het echt regenachtig bij een zuidwestenwind en 6 a 7 graden, maar morgen wordt écht onbestendig met geregeld flinke buien en kans op zware windstoten tot 90 km/uur. Daarbij zal het 7 tot 9 graden zijn.

De stormdepressie daarbij erbij hoort trekt morgenavond via Noord-Duitsland weg en daarna is het bij ons donderdag wisselvallig met af en toe zon, enkele koude buien en een noordwestenwind bij 4 of 5 graden.

Vrijdag en in het volgende weekend is het ook niet warm: er is kans op nachtvorst en soms valt er een bui, zondag is er kans op wat sneeuw.