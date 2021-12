De PVV gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westerwolde

WESTERWOLDE – Er waren al langer geruchten dat de PVV mee zou willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart, maar het lijkt nu toch te gaan gebeuren. “We zijn al enige tijd bezig om een mooie club mensen bij elkaar te krijgen om voor de PVV in Westerwolde in de raad te gaan, en dat is gelukt”, vertelt ondernemer en lijsttrekker Robert Rep uit Ter Apel vol trots.



De kandidatenlijst bestaat uit vijf vrouwen en drie mannen. De PVV was bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart van dit jaar de grootste partij in Westerwolde. Robert Rep: “Hoeveel zetels we gaan halen, kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. We hebben in ieder geval bestaansrecht en het is de hoogste tijd dat er een andere wind gaat waaien in de raad.”

