DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

In de nacht van maandag op dinsdag zijn aan de Am Emsufer en de Lohberg in Meppen twee koffie- en ijsautomaten met geweld opengebroken. Uit de automaten werd geld gestolen. De totale schade bedraagt 500 euro.

Renkenberge

Tussen 6 en 15 oktober zijn vanaf het erf van een kalkoenenmesterij aan de Dorfstraße in Renkenberge meerdere roosters gestolen. Gezien de hoeveelheid en het gewicht moet het transport er van met een groot voertuig of een grote aanhanger hebben plaatsgevonden.

Dörpen

In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Am Erdbeerfeld in Dörpen bij een garage bij een aanbouw zijnde woning ingebroken. De daders kwamen via een zijdeur in de garage terecht en gingen er vervolgens met diverse apparaten ter waarde van 6.000 euro vandoor.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is uit een verkoopstalletje aan de Husberg in Haren een automaat met diverse dranken opengebroken. De dieven gingen er met de geldcassette vandoor. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.