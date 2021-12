Palaios Arboretum Blijham begint vorm te krijgen

BLIJHAM – De Dorpsraad wil Blijham in de toekomst meer een eigen karakter te geven. Dit doen zij onder anderen door allerlei bijzondere bomen in het dorp te planten.

De Dorpsraad van Blijham zet zich op meerdere fronten in voor de leefbaarheid van het dorp en de inwoners. Ze willen het dorp voor de inwoners en bezoekers nog aantrekkelijker maken. Daarom werd op 3 maart aan het Oosteinde een boomgaard-arboretum aangelegd. Hier staan 50 fruitbomen. Het zijn rassen, die daar mogelijk vroeger hebben gestaan, zoals: Mispel, Groninger Kroon, Notarisappel, Gieser Wildeman, Zoete Kroon, Reine Claude, Glorie van Holland, Zoete Brederode en Juttepeer. De fruitboomgaard is openbaar toegankelijk en in de toekomst mag iedereen er de rijpe vruchten plukken.

Palaios Arboretum (Oude Bomentuin)

Het terrein van de voormalige landbouwhuishoudschool aan de Raadhuisstraat – Oosterstraat – Plantsoenweg wordt als themapark ingericht. Dendroloog Johan van der Burgh, die les heeft gegeven aan de universiteit van Utrecht in palaeobotani en geologie, heeft tijdens zijn onderzoeken aangetoond, dat in oude aardlagen net boven de steenkoollaag, resten zijn aangetroffen van bomen en struiken die hier voor de ijstijd in grote aantallen aanwezig waren. Deze bomen en struiken zijn er gelukkig nog wel in de wereld, maar staan nergens meer op één plek bijeen. De heer Wiecher Huisman, dendroloog en bomenkenner uit Gasselte, begon een zoektocht en wist bij kwekers in Nederland, Duitsland en België 100 verschillende originele exemplaren, dus geen culitvars, op de kop te tikken.

Vandaag is begonnen met het planten van deze bomen. Het zijn bomen, die hier miljoenen jaren geleden ook stonden, zoals: Wijnstok, Esdoorn, Suikerwerk, Pekanoot, Japanse Cypers, Japanse Walnoot en Douglasspar. Ze worden door leden van de Dorpsraad en een aantal vrijwilligers tussen de bomen, die al op het terrein staan, geplant. Voor deze klus had men niet het meest ideale weer uitgezocht, maar de stevige rukwinden en af en toe een bui weerhield ze niet om de handen flink uit de mouwen te steken en de een na de andere boom een plekje te geven.

De bomen kunnen worden geadopteerd. Hiermee krijgt de Dorpsraad wat meer financiële ruimte. Bij de bomen komen bordjes met daarop de Latijnse en Nederlandse naam. Bij de bomen, die zijn geadopteerd komt eveneens de naam van de mensen/bedrijven, die ze hebben geadopteerd. Ook wordt er een pad aangelegd. Deze wordt verhard met zogenaamd olivijn split, een mineraal dat CO2 uit de lucht opneemt.

Met de aanleg van deze arboretum heeft Blijham in de toekomst een bomentuin, waarvan er in Nederland en mogelijk zelfs niet in heel Europa geen gelijke bestaat.

Foto’s: Mazzelmoaze