WILDnights maakt plaats voor het Winterplein

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL WIND | MORGEN WEER KOUDER

Het wordt een doorwaaide dag vandaag, want een stormdepressie trekt ten noorden van de Wadden naar het oosten. Een regenfront is al voorbij en er komen af en toe buien met een vrij krachtige tot krachtige, en soms harde zuidwesten- tot westenwind. Bij die buien is bij ons kans op windstoten tot rond de 80 km/uur. De meeste wind komt in de tweede helft van de middag en het begin van de avond en dan gaat de wind ook draaien het noordwesten. De temperatuur ligt vanochtend rond 9 graden, maar daalt tot ongeveer 7 graden.

Vannacht is er veel minder wind en er zijn brede opklaringen met mogelijk een regen- of sneeuwbui. De temperatuur ligt rond +1, het kan glad worden op de weg.

Morgen is de wind matig uit het noordwesten met windkracht 3 of 4. Het is licht wisselvallig met regelmatig enkele opklaringen en verspreid een paar buien. Vrijdag begint droog met wat zon, in de middag en avond is er kans op een beetje regen.

In het weekend ligt een nieuwe depressie precies boven Nederland en dat geeft een variabele wind en af en toe regen, bij middagtemperatuur rond 5 graden en minimumtemperaturen rond 2 graden. Na het weekend wordt het wel wat kouder.