Zonnedaken beschikbaar voor inwoners Stadskanaal en Westerwolde

STADSKANAAL, WESTERWOLDE – Energiecoöperatie Stuw (Stroom Uit Westerwolde) organiseert op dinsdag 14 en donderdag 16 december informatiebijeenkomsten over de vier collectieve zonnedaken die in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde in volle ontwikkeling zijn. Inwoners en instellingen uit deze gemeenten en die lid zijn van Stuw kunnen meedoen aan deze collectieve zonnedakprojecten.



Inwoners uit Stadskanaal en Westerwolde die nog geen lid zijn van de energiecoöperatie, maar wel interesse

hebben, kunnen via Stuw.nu eenvoudig lid worden. Door mee te doen profiteren bewoners, wordt er

geïnvesteerd in duurzame stroom uit de eigen omgeving en wordt er meegeholpen aan een lokale duurzame

leefomgeving. Deelnemers aan een van de vier zonnedakprojecten ontvangen tevens 4% rente.



“De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte. We willen graag een duurzaam Westerwolde. Dit is een

mooie kans voor onze inwoners om daaraan een bijdrage te leveren,” aldus wethouder Van der Goot van de

gemeente Westerwolde.



Informatiebijeenkomsten: dinsdag 14 en donderdag 16 december

Op de informatiebijeenkomsten vertelt Stuw over het waarom van collectieve zonnedaken, de verschillende

opties, de kosten, de voorwaarden en de voordelen voor de deelnemers. Ook is er voldoende ruimte voor het

stellen van vragen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Stuw.nu, op deze website is ook meer informatie te

vinden.



Informatiebijeenkomst 1:

Dinsdag 14 december

Tijd: 18.30 tot 19.45 uur

Het Boschhuis in Ter Apel



Informatiebijeenkomst 2:

Donderdag 16 december

Tijd: 18.30 tot 19.45 uur

Zalencentrum de Brinkhof in Onstwedde



I.v.m. corona is vooraf aanmelden via Stuw.nu verplicht. In lijn met de coronamaatregelen vragen we bij

binnenkomst om een coronatoegangsbewijs. Als de maatregelen het niet toelaten, worden de bijeenkomsten

online gehouden. Inwoners die zich hebben aangemeld, ontvangen hierover op tijd bericht.



Stichting Buurkracht, aanjager van lokale bewonersinitiatieven, ondersteunt Stuw.

Ingezonden