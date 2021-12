Groninger Natuurfonds passeert € 200.000 grens

GRONINGEN – Het Groninger Natuurfonds is op maandag 29 november de € 200.000-grens gepasseerd. Het fonds is in maart dit jaar opgericht ter ere van het 85-jarig jubileum van Het Groninger Landschap en heeft als doel de oorspronkelijke missie uit 1936 extra kracht bij te zetten. Met een donatie van € 7,50 kunnen Groningers en liefhebbers van de provincie al één vierkante meter natuur veiligstellen voor de toekomst. Met het passeren van deze grens kan de stichting 26.887 vierkante meter grond aankopen, er natuur ontwikkelen en voor altijd beschermen.

Op 14 maart 1936 werd Het Groninger Landschap opgericht. De missie van Het Groninger Landschap was, en is nog steeds, om waardevolle Groningse natuur, landschap en erfgoed blijvend te beschermen. Om de oorspronkelijk missie na 85 jaar extra kracht bij te zetten is het Groninger Natuurfonds opgericht. Een fonds bedoeld om grond buiten het Natuur Netwerk Nederland aan te kopen en er natuur te ontwikkelen. Het Groninger Natuurfonds blijft na het jubileumjaar van Het Groninger Landschap bestaan. Voor behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur in Groningen blijft aankopen noodzakelijk.

Sinds de lancering in maart is er enorme belangstelling voor het Groninger Natuurfonds en zijn er veel donaties door particulieren, bedrijven en verenigingen gedaan. Hierdoor kon Het Groninger Landschap al in mei de eerste vierkante meters grond aankopen met het Groninger Natuurfonds. De grens van € 200.000 is gepasseerd dankzij een gift van € 19.550 uit de nalatenschap van de voormalige studentenvereniging Dionysos.

Eerste aankoop Groninger Natuurfonds

In mei dit jaar is het eerste perceel met het Groninger Natuurfonds aangekocht. Vlakbij de Coendersborg in Nuis is een perceel grasland aangekocht. Het langgerekte perceel is 12.430 vierkante meter groot en is gesitueerd aan ’t Pad, een eeuwenoud onverhard wandelpad tussen Marum en Tolbert. Het Groninger Landschap is inmiddels aan de slag met een inrichtings- en beheerplan dat uitgaat van het herstel van de houtsingels, het graven van poelen, een boomgaard of het inzaaien met een bloemenmengsel. Hiermee ontstaat veel meer ruimte voor biodiversiteit en kan het perceel een belangrijke stapsteen worden in de ecologische en landschappelijke structuur van het Westerkwartier.

Naast de oprichting van het Groninger Natuurfonds heeft Het Groninger Landschap ook andere jubileumactiviteiten georganiseerd. Zo heeft de natuur- en erfgoedorganisatie in samenwerking met filmmakers Lara Harbers en Ewout Zwaagman een online serie gemaakt over de Parels van Het Groninger Landschap en voor amateurfotografen de fotowedstrijd ‘Groningen. Mooi dichtbij’ georganiseerd.

