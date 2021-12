DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Dinsdag is een 57 jarige medewerker van een winkel aan de Neue Feldstraße in Weener gewond geraakt toen hij een winkeldief probeerde tegen te houden. De winkeldief was een 23 jarige inwoner van Weener. Hij probeerde een elektrisch apparaat uit de winkel mee te nemen zonder daarvoor te betalen. Toen de medewerker dit in de gaten kreeg probeerde hij de man tegen te houden. Hierbij liep hij een schaafwond aan zijn voorhoofd op. Tijdens zijn vlucht verloor de dader zijn rugzak, met daarin het gestolen artikel en zijn identiteitsbewijs. De man werd in de omgeving aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol, 0,9 promille, te verkeren. Hij zal zich bij de rechter moeten verantwoorden.

Bunde

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie om 02.12 uur bij een verkeerscontrole op de Boenster Hauptstraße een 26 jarige automobiliste aangehouden. De vrouw bleek onder invloed van alcohol een voertuig te besturen. Een ademtest wees uit dat zij 1.64 promille alcohol in haar bloed had. Omdat zij mogelijk ook verdovende middelen had gebruikt werd ze voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Rhauderfehn

Dinsdagavond om 21.37 uur raakte bij een ongeval op de Kirchstraße in Rhauderfehn een 34 jarige inwoner van Emsland lichtgewond. De man kwam met zijn auto in de berm terecht. Daar sloeg de wagen meerdere keren over de kop en kwam in een aangrenzende tuin tot stilstand. De man bleek 1.87 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd. Het rijbewijs van de bestuurder werd in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt.

Weener

Tijdens een controle op het station van Weener viel gistermiddag om kwart over vijf een 36 jarige Bulgaar door de mand. Hij was kort daarvoor met de trein vanuit Nederland naar Weener gereisd. Toen agenten zijn coronapas wilden controleren bleek deze vervalst te zijn. De vaccinatiecodes stonden niet bij het Paul-Ehrlich-Institut geregistreerd.

Het gele boekje werd in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt. Ook is de huisarts van de man van de vervalsing in kennis gesteld.

Meppen

Gisteravond is om zes uur bij een ongeval op de Versener Straße in Meppen een 20 jarige fietsster zwaargewond geraakt. Zij werd door een 47 jarige bestuurster van een VW over het hoofd gezien toen deze rechtsaf de Fullener Straße in wou slaan. De fietsster is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De materiële schade bedraagt 100 euro.

Niederlangen

Vanmorgen om half elf ontstond bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Niederlangen voor meerdere tienduizenden euro schade. Het ongeval gebeurde toen een 20 jarige bestuurster van een Ford Fiësta tijdens het inhalen de zijkant van een vrachtwagen, bestuurd door een 60 jarige man, schampte. Hierdoor kwam de vrachtwagen in de berm terecht en knalde tegen de vangrail. Beide bestuurders bleven ongedeerd. De weg is tijdens de afhandeling van het ongeval in zuidelijke richting afgesloten geweest.