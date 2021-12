Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 2 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE WINTERSE BUIEN | VOORLOPIG WISSELVALLIG

Verspreid zijn er een paar buien en daarbij is vooral vanochtend kans op sneeuw en op hagel, en daardoor kan het tot de middag vrij makkelijk glad zijn op de weg. Er zijn ook wel enkele opklaringen met mooi weer, maar het is koud met temperaturen van 0 tot 2 graden. Vanmiddag wordt het een graad of 4. De lucht blijft licht onstabiel met kans op een regen-, hagel- of sneeuwbui, maar ook brede opklaringen met zon. Soms zal het dus heel mooi zijn met een zwakke tot matige west-noordwestenwind.

Die relatieve rust zet vanavond en vannacht door met veel opklaringen. Het is droog, bij het Wad is wel kans op buien en voor de rest kan het glad worden op de bruggen en viaducten. Minimumtemperatuur rond het vriespunt.

Morgenochtend is het droog maar het is dan al bewolkt en in de middag en de avond gaat het af en toe regenen. In het weekend is de zaterdag lang droog en is er vooral ’s avonds kans op wat regen. Zondag is er een noordoostenwind en dat geeft veel bewolking en wat regen en sneeuw.

Na het weekend lijken de maandag en de dinsdag droog te blijven, maar echt winterweer zal er voorlopig nog niet te komen.