Twee verdachten aangehouden voor schietincident Populierenlaan

GRONINGEN – De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met het schietincident aan de Populierenlaan in Groningen op woensdagavond 13 oktober. Bij het schietincident raakte een 30-jarige man uit Groningen gewond.

Het gaat om een 26-jarige man en een 27-jarige man uit Groningen. Zij zijn woensdagochtend 1 december in hun woonplaatsaangehouden. Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident aan de Populierenlaan. De verdachten zijn aangehouden na uitgebreid rechercheonderzoek. Ook vroeg de politie mensen mee te denken en heeft daarop enkele tips ontvangen.

De verdachten zitten in volledige beperkingen. Het onderzoek naar dit schietincident gaat verder, zo zullen de verdachten worden gehoord.

————————————-

Eerdere berichtgeving 16 november 2021

De politie deelt in het opsporingsdossier nieuwe informatie in de hoop dat er aanvullende getuigen zijn. Wellicht is er ook iemand die toch nog beschikt over belangrijke camerabeelden. Er is nu meer duidelijk over het signalement van de beide mogelijke verdachten. Ook wil de politie meer weten over een mogelijke vluchtauto en de vluchtroute.

————————————-

Eerdere berichtgeving 14 oktober 2021

Een 30-jarige man is gisteravond gewond geraakt bij een schietincident aan de Populierenlaan in Groningen. Er is nog geen verdachte aangehouden en de politie doet onderzoek.

Het slachtoffer, een 30-jarige man uit de stad Groningen, is gewond geraakt bij het schietincident. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Direct na het schietincident is de politie gestart met het onderzoek. Zo heeft het team Forensische Opsporing onderzoek gedaan op de plaats delict en is er een buurtonderzoek gedaan.

Kort na het incident is er ook via Burgenet een signalement van een mogelijke verdachte gedeeld, het gaat daarbij om het volgende signalement:

Man

Ongeveer 1.80 lang

Opgeschoren haar

Donkere huidskleur

Gekleed in zwart

De man is vermoedelijk rond 19:20 vertrokken vanaf de Populierenlaan in de richting van Selwerd.

De politie is op zoek naar aanvullende getuigen en camerabeelden. Hebt u mogelijk meer informatie over dit schietincident? Bent u getuigen geweest van het schietincident of heeft u iets verdachts gezien op woensdagavond tussen 19:00 en 20:00 in de omgeving van de Populierenlaan? Of heeft u mogelijk camerabeelden in deze omgeving van bijvoorbeeld een deurbelcamera of een dashcam? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844, onderstaand formulier of anoniem via 0800-7000.