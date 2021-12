Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Jipsinghuizen-Sellingen

JIPSINGHUIZEN, SELLINGEN – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Jipsinghuizen en Sellingen. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Breedwisch wandeling Jipsinghuizen-Sellinger bossen woe morgen 01-12-2021.

Vanmorgen hebben we gewandeld met de wandelgroep Wandel Werkt in bovengenoemde omgeving.

En ja, de weersomstandigheden zouden niet best zijn volgens de weersdeskundigen vanmorgen. Maar het zijn maar weersverwachtingen die worden gegeven. Je kunt er dus alle kanten mee op, dat is vanmorgen wel weer gebleken. Het was miezerig bij de start (9.15) van de wandeling. Maar na 10.00 uur hebben we het de gehele wandeling droog gehad, af en toe kwam ook het zonnetje er ook nog door. Voldoende wandelaars met de keuze om 8 of 11 km te wandelen.

Startpunt: informatiecentrum Noordmee te Sellingen. De route ging door de mooie Sellinger Bossen – Begrazingsproject Breedwisch – Rijsdam terug naar beginpunt. Voor de inwendige mens werden de wandelaars goed verzorgd door Moeniks.



De traditie zet zich voort in deze periode, onze wandelaar Jan Bossen, deel uit makend van de Giezelbaargbloazers had zijn Midwinterhoorn weer meegenomen. Hij ging dus een stukje blazen (zie film) voor de start van wandeling. De wandelaars hebben er van genoten, tevens van de wandeling en deze mooie omgeving.

Informatie over de Breedwisch:

De ligging is aan de rand van het beekdal, ten westen van Jipsinghuizen. Het gebied wordt begrenst door de Jipsingboertangerweg, de Hekkenweg en de Vossenweg. Het bestaat uit voormalige landbouwgronden die begin 2000 zijn overgedragen van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) aan Staatsbosbeheer. Het waterpeil was nog geënt op de landbouw en daarom niet geschikt voor de na te streven natuurwaarden. In 2005 is dat veranderd. Oude, gedempte veenpoelen en een ven zijn uitgegraven en hersteld en (weer) verbonden met het beeksysteem van de Ruiten Aa. Om dat laatste te bereiken, zijn de ‘landbouwsloten’ gedempt. Het regen water moet nu weer zijn eigen weg vinden (via het aanwezige reliëf) richting de beek.

Een van de doelstellingen van de Breedwisch is, door middel van begrazing en aanvullend beheer door Staatsbosbeheer het gebied te verschralen. Zo wordt geprobeerd de vegetatie gevarieerder te maken en het voorkomen van minder algemene plantensoorten te bevorderen.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Klik HIER voor de foto’s

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Andrea Weits, Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman.