Besturen dorps-, buurthuizen en jeugdsozen kunnen nog tot 31 december subsidie uit het coronafonds aanvragen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | TIJDELIJK KOUDER

Het is ook vandaag vrij koud en er kan vanochtend wellicht een regen- of sneeuwbui vallen, maar meestal is het nog droog. Vanmiddag en vanavond valt er vaker wat regen en de temperatuur stijgt naar 4 of 5 graden. We hebben vandaag een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 4.

Morgen is de ochtend meestal droog met maar een enkele bui, meer kans op buien is er morgenmiddag en morgenavond. Dan kan het ook vrij nat worden met 5 tot 10 mm aan neerslag. Minimumtemperatuur voor vannacht rond 2, maximumtemperatuur morgenmiddag rond 5 graden en een veranderlijke wind.

Zondag begint wisselvallig met af en toe regen of ook wat sneeuw, bij temperaturen rond +1 graad. Zondagmiddag is het bij ons droog met enkele opklaringen, maar aan eind van de dag is er ook kans op een sneeuwbui. Maximum zondag rond 4 graden.

Na het weekend is maandag een koudere dag met een minimum rond -2 en een maximum rond +2 graden. Dinsdag gaat de temperatuur weer wat omhoog en is er kans op wat regen of sneeuw. En op de lange termijn is het vrij zacht en wisselvallig.