Buschauffeurs rijden met lege bussen

EMMEN, TER APEL – Chauffeurs op de Qbuzz-lijnen 72 en 73 tussen Emmen en Ter Apel rijden met lege bussen. Ook voerden vanmorgen zo’n 30 chauffeurs actie op het station in Emmen. De halte was afgezet met rood witte linten.

Buschauffeurs die werken op de Qbuzz-lijnen 72 en 73 tussen Emmen en Ter Apel voeren vanaf vandaag actie voor een veilige werkplek. Al jaren hebben de chauffeurs op die lijnen last van geweld en intimidatie. Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De chauffeurs zijn de vele bedreigingen en mishandelingen helemaal zat. Qbuzz moet nu opkomen voor haar medewerkers en de veiligheid snel op orde brengen.’ Ze willen meer beveiliging op de bussen. Hun eis is na 18.00 uur boa’s op de bussen, permanent toezicht op het station in Emmen en bij de haltes in Ter Apel.

Passagiers waar de problemen zich mee voordoen, reizen voornamelijk tussen Emmen en Ter Apel. Ze weigeren te betalen en proberen met geweld en intimidatie toch de bus in te komen. De buschauffeurs eisen van Qbuzz meer beveiliging op de bussen en bij de haltes om geweldsincidenten tegen te gaan. Om de eisen kracht bij te zetten, slaan de chauffeurs vandaag, zaterdag en zondag bushaltes in Ter Apel over, waardoor tussen Emmen en Ter Apel geen busvervoer is op de lijnen 72 en 73. Over de haltes zijn zakken gehangen met daarop de boodschap dat de halte is vervallen in verband met de veiligheid van de chauffeurs.

Zorgen

In een enquête die FNV eerder dit jaar hield, zegt 90% van de chauffeurs zich zorgen te maken over de veiligheid. ‘Chauffeurs maken zich al zorgen, voordat zij beginnen aan de busrit’, aldus Kuiper, ‘terwijl ze net als iedereen normaal hun werk moeten kunnen doen, zonder zich daar op weg ernaartoe, al druk om te maken.’

Verantwoordelijkheid

In juli is de staatssecretaris van Justitie naar Emmen gekomen om met de chauffeurs over een oplossing voor de problemen te praten. Ook heeft FNV meerdere keren met Qbuzz overlegd om tot een oplossing te komen. Kuiper: ‘Maar dat heeft allemaal weinig opgeleverd. Deze situatie duurt al te lang. Qbuzz is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Het is tijd dat het busbedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt.’

Qbuzz zegt het erg vervelend te vinden dat de reizigers hinder ondervinden van deze actie en adviseert reizigers om in hun planning rekening te houden met de mogelijkheid dat ze niet met lijn 72 of 73 van en naar Emmen kunnen reizen.