Groote opnieuw voorzitter EDR; Sikkema nieuwe vicevoorzitter

OLDAMBT, LEER – In het kader van de 47e raadsvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR) verkozen de EDR-raadsleden onlangs Landrat Matthias Groote van de Landkreis Leer tot EDR-voorzitter. Groote bekleedde deze positie eerder al van 2017 tot 2019. Het voorzitterschap wisselt telkens tussen Nederlandse en Duitse kant. De nieuwe vicevoorzitter is Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van de gemeente Oldambt.

Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van oud-voorzitter Bert Bouwmeester, die de positie van 2019 tot 2021 bekleedde. Matthias Groote sprak hem met lovende woorden toe. Bouwmeester nam op 1 oktober afscheid als burgemeester van de gemeente Coevorden en heeft zodoende voor de toekomst geen rol meer in het EDR-bestuur.

Kansen en mogelijkheden voor de regio

Bij zijn afscheid als EDR-voorzitter blikte Bert Bouwmeester vooruit op de toekomstige opgaven van de EDR. De aankomende start van het nieuwe Interreg VI A-financieringsprogramma is een uitdaging, maar biedt volgens Bouwmeester ook veel kansen en mogelijkheden voor onze regio. Bouwmeester keek daarnaast met enige weemoed terug op zijn jarenlange periode (sinds 2004) in het EDR-bestuur. ‘Het was een mooie tijd, waarin ik veel geleerd heb en veel geweldige mensen heb leren kennen. Grensoverschrijdende samenwerking is voor onze regio van groot belang. En daar heb ik tijdens mijn periode bij de EDR aan mogen bijdragen’, aldus Bouwmeester.

De nieuwe penningmeester van het EDR-bestuur is Raymond Wanders, die wethouder is in de gemeente Emmen. Zijn plaatsvervanger is Olaf Meinen, Landrat in de Landkreis Aurich. Aangezien mede door gemeenteraadsverkiezingen een aantal plaatsen in het EDR-bestuur vacant waren geworden, werden nog eens vier nieuwe leden voor het bestuur gekozen: Hermann Wocken (burgemeester Samtgemeinde Dörpen), Ard van der Tuuk (burgemeester gemeente Westerkwartier), Renze Bergsma (burgemeester gemeente Coevorden) en Max-Martin Deinhard (vanaf 1 januari 2022 hoofd van de Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg).

EDR-strategie

Samen met de medewerkers van de EDR bepalen het bestuur en de leden van de EDR de koers voor de toekomst. Tijdens de raadsvergadering presenteerde adviesbureau pro-t-in uit Lingen in het kader daarvan de nieuwe EDR-strategie. De strategie is gebaseerd op onderzoek onder leden, bestuur en medewerkers van de EDR en bepaalt de koers voor de komende jaren. Al in de inleiding van de strategie wordt het zelfbeeld van de EDR duidelijk: ‘Wij, de Eems Dollard Regio (EDR), zien onszelf als centraal aanspreekpunt voor grensoverschrijdende samenwerking en levendig nabuurschap in het noordelijk deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. Ons zelfbeeld komt tot uiting in de zichtbaarheid en perceptie van de EDR als competentiedrager, belangenvertegenwoordiger, coördinator, communicator en ondersteuner van grensoverschrijdende samenwerking. Wij zijn het ‘netwerk van de toekomst’ in de regio.’



De strategie werd door de leden goedgekeurd als koersbepalende basis voor de toekomst. EDR-directeur Karel Groen legde uit waarom de strategie zo belangrijk is voor de EDR: ‘We wilden een basis creëren waarmee we samen de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking kunnen bepalen. Met deze strategie is dat, met het oog op het welzijn van de regio, mogelijk.’

Interreg V en VI

Ilona Heijen (hoofd Interreg/EDR) gaf aansluitend een toelichting op de huidige stand van zaken van het Interreg-financieringsprogramma en blikte vooruit op de start van het nieuwe Interreg VI A-programma. In het huidige INTERREG V A-programma zijn in het programmagebied van de EDR in totaal 43 projecten goedgekeurd. Voor deze projecten zijn EU-financieringsmiddelen ter hoogte van 54,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daar kwamen nog nationale cofinancieringsmiddelen uit Duitsland en Nederland ter hoogte van zo’n 20 miljoen euro bij.

‘Het INTERREG V A-financieringsprogramma was voor onze regio opnieuw een enorme stimulans. Centraal stonden de ondersteuning van de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf op het gebied van energie, HTSM, agrofood, maritieme activiteiten en gezondheid en het verder verkleinen van de barrièrewerking van de grens’, aldus Ilona Heijen. Een precieze startdatum voor het nieuwe Interreg VI A-programma is er nog niet. Maar de programmapartners langs de Nederlands-Duitse grens zijn al op de start voorbereid. Het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland werd als eerste programma in Europa al in juli 2021 bij de Europese Commissie ingediend. Heijen: ‘We hebben met een uitgebreid voorbereidings- en coördinatieproces alles voor het nieuwe programma voorbereid. Nu is het wachten op groen licht om van start te kunnen gaan.’

De 47e EDR-raadsvergadering zou eigenlijk plaatsvinden in het historische Kasteel Coevorden, maar vanwege de verslechterde situatie met het coronavirus werd de vergadering toch opnieuw online gehouden. Slechts een kleine afvaardiging van de EDR was ter plaatse in Coevorden. Van daaruit werd de vergadering live uitgezonden.

