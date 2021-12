DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Herbrum

Woensdagavond is rond zes uur bij een ongeval op de B70, ter hoogte van Herbrum, een 41 jarige bestuurder van een Ford Ranger lichtgewond geraakt. De man verloor in een bocht de controle over zijn voertuig en botste tegen een vrachtwagen die langs de kant van de weg geparkeerd stond. De politie deed een ademproef bij de 41 jarige. Hij bleek 2.96 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Lähden

Woensdagavond is rond zes uur in een woning aan de Schultenhof in Lähden de 79 jarige bewoner overvallen. Hij raakte daarbij lichtgewond. Het slachtoffer werd door twee mannen overmeesterd. Ze eisten geld. Ze zijn er vervolgens met een gering bedrag aan contant geld vandoor gegaan.

De politie zoekt getuigen van een ongeval die gisteravond om half negen op de Herßumer Straße in Lähden plaats vond. Een 19 jarige inwoner van Löningen kwam met zijn VW Passat door onbekende oorzaak in de berm terecht en botste daar tegen een boom. Hij raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 21.000 euro geschat. De weg is meerdere uren voor bergingswerkzaamheden en onderzoek afgesloten geweest.

Meppen

Gisteravond om half tien is bij een ongeval op de Lathener Straße in Meppen een 21 jarige vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer zat als passagier bij een 21 jarige bestuurder in de auto. Bij het afslaan kwam hij met zijn Audi van de weg af en botste tegen een brugpeiler. De schade bedraagt 3.200 euro.