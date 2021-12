Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 5 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS REGEN | SNEEUWKANSEN

Het is bij ons in Westerwolde rustig maar meestal bewolkt weer, met kans op wat regen en motregen. Een actiever front ligt boven de Wadden en Noordwest-Duitsland. Daar valt meer regen, met kans op natte sneeuw tot in de Eemsdelta. Wij hebben een middagtemperatuur van 3 á 4 graden en een zwakke tot matige oostenwind.

Vannacht koelt het af naar 0 of +1, het blijft meestal bewolkt maar dan ook overwegend droog. Morgen draait de wind langzaam naar het zuiden en neemt toe tot windkracht 4. Er zijn enkele opklaringen en het blijft tot in de avond droog, in de loop van morgenavond en dinsdagnacht passeert een front met een aantal uren met sneeuw en regen. Dat zal zijn bij temperaturen rond +1.

Dinsdag overdag is het overwegend droog met vooral in de middag wat zon, maar in de avond komt een volgend front uit het zuidwesten. Ook dan valt er enige tijd sneeuw en regen. Maximum dinsdag en woensdag rond 4 graden en ook later in de week tamelijk koud, zonder dat het echt gaat vriezen.