Woningen stad Groningen beschadigt door explosie

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | VRIJ KOUDE WEEK

We hebben tot aan de avond een rustige zaterdag want er is maar een zwakke tot matige zuidenwind. Het is overwegend droog, maar mogelijk komt er met die zuidenwind nog mist aanzetten. Aan het einde van de middag en vanavond zijn er perioden met regen, dan komt er een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is zo’n 5 graden.

Vannacht valt er plaatselijk ook wat regen en dan komt er weer wat minder wind: het zal nevelig worden met een minimumtemperatuur van 1 á 2 graden.

Overdag is er morgen soms een beetje zon, maar de bewolking domineert en er kan lokaal wat lichte regen vallen. Het wordt morgen een graad of 4 bij een zwakke tot matige oostenwind.

Maandag is een droge dag met zon en mistbanken: minimum dan rond -1, en maximum rond +2. Dinsdag is ook nog overwegend droog, daarna is er kans op een beetje regen of sneeuw, bij temperaturen tussen 0 en 4 graden.