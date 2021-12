Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 december, 07.37 uur door John Havinga

VANAVOND REGEN EN SNEEUW | MORGEN LATER WEER SNEEUWKANSEN

Het is bij ons in Westerwolde rustig met bewolkt weer. Het is 2°C en droog, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. (2-3) en vanmiddag trekt de wind aan naar windkracht 4 uit het zuiden. Dit gebeurt op nadering van een front, dat in de avond en nacht passeert. Dit gaat gepaard met regen, maar er is ook kans op natte sneeuw. De temperaturen liggen daarbij rond +1°C.

Later in de nacht wordt het droog en het kwik stijgt naar 3°C, bij een matige zuidwestenwind. Het wordt morgen dan een leuke dag met vrij zonnig weer en maxima rond 5°C. In de avond komt opnieuw een actief front vanuit het westen snel naderbij. Dit geeft in de nacht en woensdagochtend natte sneeuw en wellicht enige tijd sneeuw die (even) blijft liggen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 0 tot +1°C.

Woensdag overwegend droog met in de middag wat zon. Het wordt woensdag rond 4 à 5 °C. Donderdag en vrijdag verlopen licht wisselvallig, soms met een bui, met kans op een winters karakter. Het blijft aan de koude kant, zonder dat het echt gaat vriezen of echt winter wil worden.