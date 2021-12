DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gistermorgen is kwart voor elf zijn bij een ongeval op de Steinhausstraße in Bunde een 29 jarige inwoonster van Rheiderland gewond geraakt. De vrouw raakte door onbekende oorzaak met haar auto van de weg en botste daar tegen een schrikhek en een boom. Ze is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Haar hond, die eveneens in de auto zat, werd door omwonenden opgevangen. Haar auto was dusdanig beschadigd dat hij afgesleept moest worden.

Emsland /Grafschaft Bentheim

Vrijdag en zaterdag hebben politie eenheden uit Osnabrück en Emsland/Grafschaft Bentheim in diverse bars, discotheken en restaurants controles op het naleven van de coronamaatregelen uitgevoerd. Vrijdag zijn er geen overtredingen geconstateerd. Zaterdagnacht om 02.40 uur vonden bij discotheek Index in Schüttorf controles plaats. De 2.000 bezoekers, waaronder honderden Nederlanders, werden gesommeerd het pand te verlaten, nadat agenten constateerden dat er bezoekers waren die geen mondkapje droegen. Volgens de eigenaar waren alle bij binnenkomst gasten gecontroleerd op hun qr code, negatieve test en toegangsbewijs. Wie geen FFP2 masker bij zich had, kreeg er een uitgereikt.

Werpeloh

Vrijdagavond zagen agenten op de Hauptstraße in Werpeloh een auto met de alarmlichten aan staan. De 58 jarige bestuurder was vergeten te tanken, waardoor hij zonder brandstof kwam te staan. Omdat de agenten vermoedden dat de man gedronken had werd een ademproef doorgevoerd. Hij bleek 1.80 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Daar stelden de agenten vast dat de man gezocht werd. Vervolgens werd hij naar aan justitiële inrichting overgebracht.

Papenburg

Donderdag is tussen 17.00 en 17.30 uur op de parkeerplaats van het Deverpark in Papenburg een geparkeerde Daimler Benz aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Meppen

Tussen zaterdag en zondag is aan de Kreuzweg in Meppen een sigarettenautomaat opengebroken. Het is niet bekend hoeveel de buit is. Er ontstond voor 2.000 euro schade.

Niederlangen

Vanmorgen om kwart over zeven is op de Nord-Süd-Straße in Niederlangen een 15 jarig meisje aangereden. Het slachtoffer stak plotseling de weg over om naar de wachtende schoolbus te gaan. De 49 jarige bestuurster van een Ford kon haar niet meer ontwijken met de aanrijding tot gevolg. Het meisje is met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Neubörger

Gistermiddag zijn de hulpdiensten om kwart over één uitgerukt voor een brand in een woning aan de Jümberger Straße in Neubörger. In de badkamer op de bovenverdieping stond een wasmachine in brand. Een buurman probeerde het vuur met een tuinslang te blussen. De brandweer Van Kluse en Dörpen doofde met een brandblusser het vuur en ventileerde de woning. Er raakte niemand gewond. De woning raakte door de brand licht beschadigd.