RIVM waarschuwt voor nep e-mailbericht over het maken van een afspraak voor een sneltest

NEDERLAND – Er gaat op dit moment een nep e-mailbericht rond waarin mensen worden gevraagd kosteloos een afspraak voor een corona-sneltest te maken. Het bericht lijkt afkomstig van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maar dat is niet zo. Het is een nepbericht dat niet afkomstig is van het RIVM!

In de e-mail staat dat een aantal mensen in de buurt besmet is geraakt met het coronavirus. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt de geadresseerde gevraagd kosteloos een afspraak voor een sneltest te maken door op een link in de e-mail te klikken. Daarna wordt gevraagd om de bankgegevens in te voeren. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu benadrukt dat dit geen officieel bericht van het RIVM is. Het RIVM verzendt geen berichten over (mogelijke) besmettingen met het coronavirus bij u in de buurt en zal nooit vragen om bankgegevens.

Het RIVM roep mensen die dit bericht hebben ontvangen dringend op om niet op de links in het bericht te klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail direct te verwijderen. Mensen die het bericht hebben ontvangen, kunnen melding maken van fraude via www.fraudehelpdesk.nl.

Bron: RIVM