Gewonde bij ongeval Winschoten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 december, 07.58 uur door John Havinga

VANNACHT OPNIEUW SNEEUWKANSEN | KOMENDE NACHTEN LICHTE VORST MOGELIJK

We hadden natte sneeuw gisteravond en afgelopen nacht maar inmiddels is het droog en bewolkt. Het is nu nul tot +1°C, maar er is geen gladheid. Het wordt een aardige dag met vanmiddag geregeld zon en maxima rond 5°C, bij een matige zuidwestenwind (3-4). Vanavond arriveert opnieuw een actief front vanuit het westen. Dit bereikt Westerwolde en omgeving in de late avond en geeft vannacht en woensdagochtend natte sneeuw. En wellicht kan enige tijd sneeuw die (even) blijven liggen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 0 tot +1°C

Morgen is het weer droog en het kwik stijgt naar 5°C, bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Dat is best een stevige wind en die maakt het dan ook gevoelsmatig wel een stukje kouder. Daarnaast komen er opklaringen voor in de nacht naar donderdag en kan het kwik dalen tot rond -1°C. Dit betekent kans op gladheid door bevriezing.

Donderdag overwegend droog en bewolkt, met maxima rond 2°C, bij een matige zuidoostenwind. Vrijdag soms een bui, met misschien een winters karakter. Zaterdag is dan weer droog met ruimte voor zon. In de nachten naar zaterdag en van zaterdag op zondag is er ook kans op een graadje vorst. De maximumtemperaturen liggen vrijdag en zaterdag rond 3 à 4°C.