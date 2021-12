Cultuurfonds Groningen steunt 24 cultuur- en natuurprojecten voor € 85.000

GRONINGEN – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen draagt in het vierde kwartaal van 2021 voor € 85.000 bij aan 24 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Ondanks de coronacrisis heeft de afdeling Groningen in 2021 € 390.221 beschikbaar gesteld voor 99 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer.



Westerkwartier – Festival Jazz te Gast 2022Stichting Kunst te Gast ontvangt een bijdrage van € 7.500 voor het festival Jazz te Gast van 10-12 juni 2022 in Zuidhorn. Ooit begonnen als bewonersinitiatief is het festival inmiddels uitgegroeid tot een evenement met landelijke uitstraling. Het festival is bijzonder door de combinatie van artistiek concept, laagdrempelige setting en lokaal draagvlak en participatie.



Groningen – Kamermuziekfestival GroningenStichting Kamermuziekfestival Groningen is een nieuw opgerichte stichting die door het organiseren van concerten warmte en licht wil brengen in de donkere dagen tussen kerst en oud & nieuw. De klassiek romantische kamermuziek concerten zijn van nationaal topniveau, waarbij de organisatoren en meeste musici een sterke band met de stad Groningen hebben. Het festival vindt plaats op 29 en 30 december 2021 in de Lutherse kerk in Groningen. De eerste editie van dit festival wordt ondersteund met een bijdrage van € 2.500.



Het Hogeland – Vocale en Muzikale dag Winsum 2022De Koninklijke Christelijke Zangersbond regio Noord kan rekenen op een bijdrage van € 1.000 voor de Vocale en Muzikale Dag op 23 april 2022 in Winsum. De Vocale en Muzikale Dag is een tweejaarlijks evenement waarbij koren en muziekverenigingen met verschillende muzieksoorten zijn te beluisteren op allerlei goedbezochte binnen- en buitenlocaties in het dorp.

Oldambt – Stichting Verzamelkunst: Zuiderveen Festival 2022: €2.500,-

Westerwolde – Stichting de Burcht Wedde: reproductie mortier Bommen Berend: €3.000,-



Volgende vergadering 21 maart 2022In de vergadering van 21 maart 2022 behandelt het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het eerste kwartaal ondersteuning krijgen. Deze voorstellen moeten voor 6 februari online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Kijk op www.cultuurfonds.nl/groningen voor meer informatie.De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds



Over het Prins Bernhard CultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen.

Ingezonden