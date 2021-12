DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

De politie is op zoek naar de bestuurder van een rode VW Golf. Hij reed aan de Juttastraße in Meppen, waar aan de weg werd gewerkt, tegen de buitenspiegel van een geparkeerde Mercedes Sprinter. De vermoedelijk al iets oudere bestuurder is na de aanrijding doorgereden.

Zondagavond heeft een nog onbekende vrouw bij spoor 1 op het station in Meppen een draagtas vergeten. De vrouw stapte om zes uur uit de trein, die onderweg was naar Münster. In de rode tas met witte stippen zaten diverse spullen, waaronder reinigingsmiddelen voor fietsen en zoetwaren. De tas kan bij het politiebureau in Meppen door de eigenaresse worden afgehaald.

Zaterdagochtend is in de parkeergarage van Kaufland in Meppen een bruine Nissan aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Haren

Tussen woensdag en zondag is uit een carport aan de Herderstraße in Haren een motorscooter gestolen. Het betreft een voertuig van het merk Peugeot. De schade bedraagt 900 euro.

Sögel

Tussen zondag en dinsdag is bij een restaurant aan de Loruper Weg in Sögel een poging tot inbraak gedaan. Er werd een ruit ingeslagen, maar de daders slaagden er niet in verder het gebouw in te komen. De schade bedraagt 300 euro.