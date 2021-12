Feestelijke opening Tiny Houses Appingedam

APPINGEDAM – Het verhuizen en klussen kan beginnen voor de eerste bewoners van de Tiny Houses in Appingedam. Vandaag ontvingen de huurders de sleutel tijdens een feestelijke opening.



Met een symbolische druk op de knop en een confettiregen openden wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Eemsdelta en Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis) vandaag officieel de tien gerealiseerde Tiny Houses op het Eendrachtterrein. Op de plek waar vroeger kartonfabriek De Eendracht stond, ontwikkelt de gemeente nu een woonwijk van hoge kwaliteit.



Gewilde locatie

Laura Broekhuizen: “Wij zijn blij dat wij deze bijdrage als woningcorporatie kunnen leveren. Het is een fantastische plek dichtbij het centrum van Appingedam. En ook zeker gewild onder onze jonge huurders. Dat merken we aan de grote interesse die er voor dit type woningen is.” De Tiny Houses worden verhuurd voor 452 euro per maand. Vooral starters die willen ontspullen en klein willen wonen om zo een duurzame bijdrage te leveren, zijn geïnteresseerd in de Tiny Houses van de corporatie. Alles in de woning is natuurlijk compact, maar aanwezig en gelijkvloers. Eén van de huizen heeft een vide met een extra slaapgelegenheid.



Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Met de ingebruikname van de Tiny Houses is een mooie stap gezet in de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Eendracht. De komende jaren komt er een woonwijk bestemd voor verschillende doelgroepen; gezinnen, jongeren/starters en intramurale zorg in een mooie groene parkachtige omgeving in dit bijzondere gedeelte van Appingedam. De bewoners van de Tiny Houses mogen begin volgend jaar meepraten over de inrichting van het groen rond de woning.”

Als alles volgens planning verloopt, wordt het omliggende groen medio april aangelegd zodat bewoners er vanaf het voorjaar van kunnen genieten.

