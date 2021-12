Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST ZONNIG | ZACHTER WEER OP KOMST

Het wordt een mooie maar ook vrij koude ochtend met veel zon, temperaturen net boven nul, en een matig windje uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het daarna bewolkt maar eerst nog droog, aan het einde van de middag en vanavond valt er af en toe regen. Het wordt maximaal 4 á 5 graden en er staat ook vanmiddag een matige wind uit zuid tot zuidoost.

Vannacht daalt het naar 0 of +1 maar het is droog, en morgen wordt het maximaal ook maar 3 graden. Het is meest bewolkt en koud met windkracht 3 uit het oosten, en ’s middags is er kans op wat lichte regen. Zaterdagnacht zakt de temperatuur naar -1 en dan is het droog en rustig.

Het weekend dan: dat geeft een redelijke zaterdag met weinig of geen regen en af en toe zon. De zondag is anders: dan zijn er perioden met regen en dan wordt het pas in de avond weer wat droger. De temperatuur stijgt in het weekend wel tot 8 of 9 graden, en ook de volgende week zal vrij zacht verlopen. Voorlopig is er dus geen spoortje van serieus winterweer te zien.