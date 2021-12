DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Maandagmiddag is op de rotonde in de Burgstraße in Rhede een bestuurder van een bus tegen een blauwe Ford Focus gereden. De schade bedraagt 2.000 euro. De bestuurder van de bus is doorgereden..

Meppen

Dinsdagavond rond zes uur is op de Haselünner Straße, vlakbij de spoorwegovergang, de handtas van een wandelende vrouw gestolen. De bruine tas werd haar door een tegemoetkomende fietser uit de hand getrokken. De fietser, die een zwarte jas met capuchon droeg, is er in de richting van de Herzog-Arenberg-Straße vandoor gegaan.

Maandagochtend is rond kwart over acht in de parkeergarage van Kaufland in meppen een lichtgrijze Nissan Qashqai aangereden. Dit is vermoedelijk met een zwarte Opel Insignia gebeurd. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Haren

Tussen vrijdag en maandag is een bushokje aan de Funkenkamp in Haren vernield. Iemand heeft met een straatklinker een van de ramen ingegooid. Over de hoogte van de schade is niets bekend gemaakt.

Vanmorgen om half tien is op de Lindloher Straße in Haren een 59 jarige bestuurster van een Opel met haar wagen over de kop geslagen. De auto kwam liggend op het dak tot stilstand. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De vrouw kon zelfstandig uit de auto komen. Ze kwam met de schrik vrij. De schade bedraagt 1.500 euro.

Papenburg

Tussen 22 en 26 november is in een bosperceel aan de Hofer Weg in Papenburg afval gedumpt. Het betreft drie olievaten, banden en voertuigonderdelen. De politie is op zoek naar de dader en getuigen. (foto’s: politie Papenburg)