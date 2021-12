Bling bling in de winkel van Marc de Lange

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROOG EN RELATIEF RUSTIG | ZACHTER WEER OP KOMST

Het wordt een droge en vrij mooie dag met een wisseling van wolkenvelden en veel opklaringen. Het blijft droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maar warm is het zeker niet: de temperatuur schommelt rond de 4 graden.

Vannacht en morgenochtend draait de wind naar het zuidwesten. De minimumtemperatuur ligt rond -1 en morgenochtend is er ook kans op wat lichte regen of sneeuw. Morgenmiddag is er een matige westenwind en dan stijgt het naar 6 graden, maar het is dan overwegend droog met een paar opklaringen.

Het tweede stuk van het weekend is minder mooi want er komt een front aan en dat geeft zondagnacht en zondagochtend perioden met regen. In de middag kan het zondag nog een beetje druilerig zijn maar het is dan droger, de temperatuur stijgt zondagmiddag naar 9 graden.

En 9 graden is ook de middagtemperatuur voor de volgende week. Het is dan de meeste tijd droog met zonnige perioden, alleen dinsdag zou er volgende week wat lichte regen kunnen vallen.