Fietsroute (app) Westerbork – Bergen-Belsen nu beschikbaar in de App-store

WESTERBORK, BERGEN-BELSEN – Vanaf vandaag is de nieuwe Fietsroute (app) Westerbork – Bergen-Belsen v.v. beschikbaar in de App-store. Deze educatieve fietsroute concentreert zich vooral op gebeurtenissen die tijdens WOII op en langs de voormalige spoorlijn tussen Westerbork en Bergen-Belsen plaatsvonden.



Met deze route wil de Stichting Terug naar Westerbork (TnW) onder andere een bijdrage leveren aan het pakket aan beschikbare uitdagende fietsroutes. Stichting TnW (www.terugnaarwesterbork.eu) is in 2017 opgericht met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de herdenking van 75 jaar vrijheid.

Dat alles onder het motto “vrijheid krijg je niet voor niets, daar moet je je voor inspannen”. Sport kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn om dit tastbaar te maken en in de praktijk te laten beleven.



De fietsroute van Bergen-Belsen naar Westerbork (of andersom) met daarin een extra lus naar Esterwegen is daar een voorbeeld van. Iedereen kan deze route (in zijn geheel of in delen) afleggen: ouders met kinderen, groepen vrienden/vriendinnen, leraren met leerlingen, fiets- of andere clubs of verenigingen etc. De tocht kan gericht zijn op een sportieve prestatie, of educatieve dan wel recreatieve aspecten.



Over het project Terug naar Westerbork

De Stichting Terug naar Westerbork heeft de afgelopen jaren een internationale bijdrage geleverd aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. Jongeren zijn bereikt via onderwijs en sport, zodat zij de boodschap van vrede en vrijheid door kunnen geven aan toekomstige generaties. Dit is gebeurd door het organiseren van:



• Augustus 2021: een fietstocht langs de voormalige spoorlijn van Auschwitz naar Westerbork door 60 studenten uit Nederland en Duitsland;

• 2019 en 2020; twee seminars (1 in Nederland en 1 in Duitsland);

• het samenstellen van een lespakket voor met name het MBO-onderwijs.



Over de fietstocht Auschwitz-Westerbork van augustus jl. is een filmverslag gemaakt. Deze film is vanaf vandaag 20.00 uur te bekijken op: https://youtu.be/5AdjAhOqLM8

