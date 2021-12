Karter Floris Koster kampioen bij NXT Dutch Open: “Fantastisch om met de vlag te rijden”

STADSKANAAL, EINDHOVEN – Floris Koster kan terugkijken op een sterk seizoen. De 16-jarige karter uit Stadskanaal werd eind november kampioen in de NXT Dutch Open in de Senior-klasse en presteerde ook goed bij de laatste wedstrijd van het Nederlands IAME kampioenschap. De rijder van Ferry Smit Racing greep afgelopen zondag in de kwalificatie op de Landsard in Eindhoven pole position. Een aanrijding in de eerste race voorkwam een podiumklassering, maar gezien de snelheid had een ereplaats er zeker ingezeten.

Het hoogtepunt van het jaar was het kampioenschap in de NXT Dutch Open. Op Kartcircuit Pottendijk in Emmen mocht Koster de ereronde met de vlag rijden. “Voor het laatste weekend in Emmen was ik al kampioen. Er waren dit jaar zes races en na het vijfde weekend in Vledderveen kon het kampioenschap me al niet meer ontgaan. Van de zes races heb ik er drie gewonnen, ben ik twee keer tweede geworden en in het laatste weekend eindigde ik als derde. Die ronde met de vlag was helemaal fantastisch. Ook omdat mijn moeder er dat weekend bij was. Die knuffel na afloop was veelzeggend. ‘Al die jaren in de kou staan, is het nu zeker waard geweest’, kreeg ik te horen. Echt fantastisch!”

Na het Dutch Open-kampioenschap kon Koster zich afgelopen weekend meten met het geweld van het Nederlands kampioenschap. De afstelling van de kart werd gedaan door vader Bart Koster. “We reizen samen naar alle wedstrijden. Eerst werkten we nog met een monteur, maar dat werd toch te duur, waarna mijn vader het is gaan doen. Hij heeft het goed onder controle. Ook krijgen we technische ondersteuning en tips van Nick Smit, de Iame Nederlands kampioen van 2018 en 2019, en nu is de kart eigenlijk altijd perfect.”

Dat bleek tijdens de kwalificatie op zondagochtend. “In de trainingen ging het al goed en in de kwalificatie pakte ik pole position. Dat was heel gaaf. Ik was zelfs nog niet helemaal tevreden, omdat ik niet het perfecte rondje had neergezet, maar het was net genoeg voor P1. Misschien ben ik dan te perfectionistisch, want pole position is natuurlijk altijd goed. Helaas viel ik in de eerste race uit, maar ik reed nog steeds dezelfde tijden als de karters vooraan. Op dat ene ongelukje na is het heel goed gegaan.”

Koster weet nog goed hoe hij zo’n 5 jaar geleden met de kartsport in aanraking is gekomen en daar bleek gelijk zijn talent. “Het was in een huurkart tijdens een bedrijfsuitje van mijn vader. Ik was 11 en we reden op de buitenbaan in Emmen. Voor mijn gevoel ging ik super snel, maar als je er nu op terug kijkt, viel dat enorm mee, maar voor de eerste keer voelde het heel snel. Die race van het bedrijfsuitje heb ik meteen gewonnen. Uiteraard vond ik het meteen leuk en al snel daarna hebben we zelf een kart gekocht, een OTK was dat. Nadat er iets kapot gegaan was, hebben we contact gezocht met een team uit de buurt: Pitparts. We hebben ons vervolgens bij hen aangesloten. Eerst ging ik daar trainen en later zijn we samen wedstrijden gaan rijden. Ik ben op mijn 13e begonnen met twee wedstrijden in de X30 Cadet-klasse. Daarna hebben we de overstap gemaakt naar de Junior en begin vorig jaar de stap naar de Senior.”

Geleidelijk aan heeft Koster zich een weg naar voren weten te banen. “In de Cadet was het vooral een leerjaar. In de Junior ging het heel wisselvallig. Soms zat ik er goed bij, soms viel ik terug en kwam ik weer naar voren. Bij de Senioren ben ik steeds meer naar voren gereden. Het ligt mij wel en we kunnen nu vooraan mee. Dat bewijst mijn pole wel afgelopen weekend. De overstap naar de Senior was voor mij niet groot. Na een dag trainen ben je wel gewend aan de extra snelheid, maar je merkt wel dat het veld anders is. Bij de Junioren zag je meer lompe acties. Bij de Senioren racen ze harder, maar wel gecontroleerd. Het is fair en beter racen.”

“We hebben de stap naar voren kunnen maken door iedere week veel te trainen, veel wedstrijden te rijden en veel naar anderen te kijken”, legt Koster uit. “Als iemand iets heeft gevonden waardoor hij sneller is, kijken we of wij dat ook voor elkaar kunnen krijgen. En of dat trucje ook op andere banen werkt. Het geeft een heerlijk gevoel als je steeds verder naar voren komt en vooraan meedoet. Die lijn hoop ik volgend jaar verder door te kunnen trekken.”

