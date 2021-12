DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Maandagochtend om vijf uur is bij een bedrijf op het industrieterrein Noord in Heede ingebroken. De dader sloeg met een stoeptegel een venster in en ging er vervolgens met diverse apparaten vandoor. Hij is er op een scooter in de richting van de B401 vandoor gegaan. Op beelden van de bewakingscamera is te zien dat de dader geen helm droeg en een rugzak bij zich had.

Papenburg

Vanmorgen om 5.25 uur vond op de Rheiderlandstraße, ter hoogte van de Meyer Werft, een aanrijding plaats. Een 51 jarige bestuurder van een BMW zag, toen hij van de parkeerplaats bij de werf kwam, een tegemoetkomende Skoda over het hoofd. De 33 jarige bestuurster raakte bij het ongeval gewond. Ze werd per ambulance naar het Marienhospital in Papenburg gebracht.

Tussen 9 november en 9 december is ingebroken bij een opslagruimte aan de Nostenbusch in Papenburg. Er werden diverse edelstalen onderdelen voor badkamers gestolen. De schade bedraagt 8.500 euro.

Sögel

Gisteravond is de brandweer van Sögel om kwart over tien uitgerukt voor een brand in een slaapkamer in een appartementencomplex aan de Poskeberg in Sögel. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De schade wordt op 2.000 euro geschat.

Meppen

In de nacht van dinsdag op woensdag is aan de Markt in Meppen een brievenbus van de gemeente Meppen vernield. Het voorwerp werd uit de grond getrokken en is leeg in de omgeving aangetroffen.