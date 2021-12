Meerdere verdachte pakketten ontdekt in Drenthe

DRENTHE, EMMEN – Op meerdere plaatsen in Drenthe zijn verdachte pakketten aangetroffen.

Afgelopen dagen zijn in Drenthe meerdere verdachte pakketten aangetroffen. Bij alle gevallen leek het achteraf te gaan om een zelf gefabriceerde KAS-Suikerbommen (rookbommen). De pakketten hebben de grootte van een keukenrol.

Als de politie dit aantreft gaan ze uit van het ergste scenario. Ze laten de explosieve opruimingsdienst komen om de pakketten te onderzoeken. Tot er uitsluitsel is over wat het is wordt alles afgezet en ontruimd.

Hoeveel van deze rookbommen in Drenthe zijn gevonden is niet bekend gemaakt. Vanmorgen werden er drie op een parkeerplaats in de Meerstraat in Emmen aangetroffen. Ook is vannacht in Emmen een lichtflits gezien. De politie is druk met het onderzoek bezig.