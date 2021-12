Mensen geboren in 1951 en 1952 uitgenodigd voor corona boostervaccinatie

NEDERLAND – Mensen geboren in 1951 en 1952 kunnen nu online een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie. Dit kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Voor een online afspraak is het niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten.

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio roept mensen (geboren in 1952 of eerder) op zoveel mogelijk een afspraak te maken via het digitale portaal. Dit gaat sneller en voorkomt dat het callcenter overbelast raakt. Wie zelf niet digitaal vaardig is, kan hulp vragen aan familie, buren, vrienden of de bibliotheek.Ook is er een uitlegfilm die stap voor stap helpt om de afspraak zelf online te maken.

Bekijk de uitlegfilm

Wie liever belt om een afspraak te maken, moet eerst de uitnodigingsbrief afwachten. Zonder brief kan er geen telefonische afspraak worden gemaakt.

Voorwaarden booster

De boostervaccinatie kan 6 maanden na de laatste coronavaccinatie worden gehaald. Wie na de laatste vaccinatie nog positief getest is op corona, moet 6 maanden wachten vanaf het moment waarop hij of zij corona heeft gehad. Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. In de CoronaCheck-app kunnen mensen hun laatste vaccinatiedatum inzien.

Mensen die om gezondheidsredenen niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kunnen komen, hoeven nog niets te doen. Zij krijgen een aanvullend bericht voor een boostervaccinatie thuis.

MRNA-vaccins

Voor de booster worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

Bron: RIVM