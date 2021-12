Traject ‘Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen! begin 2022 van start

WEDDE, VEELERVEEN, VRIESCHELOO – Begin 2022 start het traject ‘Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen!’ Dit traject is ontstaan op initiatief van de Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo, Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen. En wordt ondersteund door Stichting Blijven Wonen in Westerwolde.

Het doel van dit traject is om informatie te verzamelen over de woonwensen van de inwoners van de drie dorpen. We willen erg graag weten of u in Wedde, Vriescheloo of Veelerveen wilt blijven wonen en wat daarvoor belangrijke zaken zijn. U kunt hierbij denken aan wensen voor uw toekomstige huis, en ook aan voorzieningen voor uw huidige huis en uw woonomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, activiteiten en ondersteuning.

Om erachter te komen wat uw wensen zijn gaan we huis aan huis een vragenlijst verspreiden. We nodigen u dan ook van harte uit om deze in te vullen, want uw mening is belangrijk. Deze vragenlijst wordt per dorp verspreid. We laten u in januari weten wanneer u de vragenlijst kunt verwachten.

De resultaten van de vragenlijst zijn voor ons belangrijk, omdat we later in 2022 aan de hand daarvan concrete plannen gaan ontwikkelen. Plannen waarmee langer blijven wonen in de dorpen mogelijk wordt. Voor jong en oud. U hoort er beslist meer over de komende periode.

Mocht u nu vragen hebben kunt u contact opnemen met de Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo of Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen.

Ingezonden