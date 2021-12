Winkler Prins viert Paarse Vrijdag

VEENDAM – Leerlingen van Winkler Prins kader/basis dragen vrijdag paarse mondkapjes, kunnen hun nagels paars laten verven en zich regenboog laten schminken. Met deze ludieke activiteiten vragen ze aandacht voor Paarse Vrijdag. Een dag waarop leerlingen en studenten in heel Nederland seksuele- en genderdiversiteit onder de aandacht brengen.

Richard Smale, sociale veiligheidscoördinator bij Winkler Prins: “Sinds enkele jaren is de tweede vrijdag in december ook voor onze school een Paarse Vrijdag. Op alle deelscholen besteden we aandacht aan het thema. We gaan er in de mentorlessen en bij maatschappijleer over in gesprek, maar er zijn ook bijzondere activiteiten op onze diverse locaties.”

Deelschool kader/basis deelt vrijdag om 08.00 uur, als de lessen beginnen, paarse mondkapjes uit. “Ook hebben we leerlingen en docenten gevraagd om in het paars te komen als ze de actie een warm hart toedragen,” vertelt Smale. “Vanuit het GSA Netwerk, initiator van Paarse Vrijdag, hebben we plak-tattoos en regenboogschmink gekregen om uit te delen. En onze eigen leerlingen hebben bedacht dat je op diverse plekken in school je nagels paars kunt laten lakken. Zo vragen we aandacht voor het respecteren van ieders eigenheid. Als school vinden we het belangrijk dat elke leerling en elke medewerker hier zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.”

Ingezonden door Winkler Prins