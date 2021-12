Waar een kleine gemeenschap als Veele groot in is.

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 december, 09.00 uur door John Havinga

KOUDE START | ZACHTER WEER OP KOMST

We hebben een koude start met lichte tot matige vorst en het is vrij helder met lokaal nog wat nevel. Het is vrij zonnig, met rond het middaguur wat meer bewolking, mogelijk een bui. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond +2 of 3°C, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind (2-3).

De tweede helft van het weekend is minder mooi want er komt zondag een front aan en dat geeft vanaf de ochtend perioden met regen en motregen. In de middag kan het zondag nog een beetje druilerig zijn, maar het is wel droger, de temperatuur stijgt zondagmiddag naar 8 à 9°C. De zuidwestenwind wordt matig (3-4) en komt in de middag en avond uit het westen.

Volgende week kabbelt het zachte weer voort. Maandag en dinsdag zijn de grijze dagen, met veel bewolking en nu en dan wat lichte regen. Vanaf woensdag wordt het droog en vanaf donderdag schijnt zo nu en dan de zon. De middagtemperaturen daalt elke dag langzaam een graadje. Het kwik ligt maandag nog op 9°C, op woensdag is het nog 7°C en vrijdag en zaterdag wordt het nog maar 4 à 5°C.