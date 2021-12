DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vannacht is de brandweer van Haren rond half twee uitgerukt voor een brandmelding in een appartementencomplex aan de Brinkerweg in Haren. Een van de woningen stond vol rook doordat de 59 jarige bewoner een pannetje op het vuur was vergeten. Er raakte niemand gewond. Er was verder geen schade.

Tijdens het weekend is op een vluchtheuvel bij de Adenauerstraße en de Venekampweg in Haren een verkeersbord omver gereden. De veroorzaker is doorgereden, de politie zoekt getuigen en de veroorzaker.