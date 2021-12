Samen Voor Pekela presenteert de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

PEKELA – De algemene ledenvergadering van Samen Voor Pekela heeft afgelopen zaterdag 11 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De lijst is een mooie afspiegeling van kandidaten uit het langgerekte lint. De partij heeft ingezet op ervaring en vernieuwing



Op plaats 1 staat Lex Kupers.

Lex Kupers is lijsttrekker van de partij. Hij zit reeds 12 jaar in de gemeenteraad en vertegenwoordigd de partij op een uitstekende wijze.

Op plaats 2 is Grietje Smit-Norder gekozen. Grietje is een ervaren raadslid en is in staat om onderwerpen voor het voetlicht te brengen die andere laten liggen.

Op plaats 3 volgt Petra Hulshof-Maning. Petra is een nieuwkomer op de lijst. Ze is sinds twee jaar voorzitter van de partij en de partij denkt aan Petra een uitstekend raadslid te hebben en tevens vindt er verjonging plaats.

Op plaats 4 is Els Winkel gekozen. Met Els op vier kiest de partij voor continuïteit.

Op plaats 5 staat Leona Elders. Leona is ook een nieuwkomer op de lijst en de partij ziet in haar een prima kandidaat.

Op plaats 6 staat Ellen Kupers. Ellen is eveneens een nieuwkomer op de lijst zij kan een belangrijke rol vervullen binnen Samen Voor Pekela.

Op plaats 7 staat Anton Smit. Anton is een stabiele factor en zit sinds lange tijd in het bestuur.



De overige kandidaten zijn: Hennie van Mannekes, Willem Frans, Marga Kupers, Bert de Bruin en Jaap van Mannekes.



De algemene ledenvergadering van Samen Voor Pekela heeft het advies van de commissie gevolgd en de lijst is per acclamatie goedgekeurd. Samen Voor Pekela kan de verkiezingen in. Met deze prachtige mensen die het geluid van Samen Voor Pekela gaan uitdragen. We hopen op een goede verkiezingsuitslag.

Ingezonden