Sportieve wandeling voor 55-plussers met verspreide starttijden

VEENDAM – Op vrijdagochtend 24 december 2021 organiseert Veendam Beweegt een sportieve wandeling voor 55-plussers.

De wandeling van 4 kilometer start en eindigt bij het stadion aan de Langeleegte en duurt ongeveer 1 uur. Er wordt vanaf 10.00 uur op verspreide tijden gestart om groepsvorming te beperken. Na de aanmelding krijgt u de starttijd doorgegeven. Aanmelden kan individueel, als duo of met maximaal 4 personen. Tijdens de wandeling krijgt u een zoekopdracht mee voor onderweg. Bij de finish is koffie, thee of warme chocomelk voor de wandelaars.

De activiteit is gratis en onderdeel van het maandelijkse activiteitenprogramma en heeft als doel om 55-plussers kennis te laten maken met sport en bewegen in de gemeente Veendam.

Aanmelden is verplicht en kan tot en met woensdag 22 december 2021 via veendambeweegt@veendam.nl of telefonisch: 06 86856864.



Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar veendambeweegt@veendam.nl of kijk op www.veendambeweegt.nl



Ingezonden