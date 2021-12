Winterwandeling op Tweede Kerstdag bij MoeNieks

VLAGTWEDDE – Op zondag 26 december 2021 kunt u meedoen aan een Winterwandeling.

Gezellig-Gezond-Genieten op 2e Kerstdag: Samen, met aandacht voor de corona regels natuurlijk, maar vooral met aandacht voor en met elkaar. Ook dit jaar heeft MoeNieks weer een mooie wandeling uitgezet met een “hartverwarmende-tussenstop op MoeNiekse-wijze” ergens ten velde, ongeveer halverwege het parcours.

Op zondag 26 december 2021 wordt er om 13:30 uur verzameld op het middenplein van MoeNieks. We starten met koffie/thee en warme chocomelk en huisgemaakt lekkers om daarna direct het Westerwolds natuurgebied in te trekken voor een prachtige winterwandeling langs de Ruiten Aa.



De afwisselende tocht van ca 1,5 uur leidt ons door bossen, velden en langs de meanderende oevers. Na afloop komen we samen rondom de gloeiende vuurkorven buiten of binnen in de verwarmde kapschuur voor een kop eigenbereide snert met roggebrood en katenspek.

Conform de huidig geldende corona-regels sluiten we af om 17:00 uur. Bij binnenkomst controleren we de QR-code, mondkapjes hoeven niet tijdens de wandeling en wanneer gezeten wordt aan een vast tafeltje. Wel tijdens verplaatsingen in de binnenruimte.

Opgave verplicht, dit in verband met de beperkte groepsgrootte en corona-regels. Start- en eindpunt: MoeNieks, Weenderstraat 44, 9541TC Vlagtwedde. Reserveren enkel via 06-20109361. Parkeren kan op de parking van MoeNieks of aan één zijde van de Molenkampweg.

Ingezonden