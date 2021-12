AIBOG sluit jaar af met kerstbuffet in MFA Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Zondag heeft AIBOG 2021 afgesloten met een kerstbuffet.



Zondagmorgen 12 december tegen tienen draaien we de parkeerplaats op van MFA Ons Noabershoes in Veelerveen. De AIBOG heeft vanmiddag vanaf 12 uur haar jaarlijks kerstbuffet. De kok en z’n vrouw zijn ook reeds aanwezig. De benodigde apparatuur wordt naar binnen gebracht.

De voorafgaande dagen zijn al de nodige voorbereidingen getroffen. Het gebouw en in het bijzonder de grote zaal, waar het buffet i.v.m. de coronamaatregelen plaats zal vinden, zijn in een prachtige kerstsfeer omgetoverd. Tafels zijn feestelijk gedekt, allemaal op voldoende afstand. Diverse kerstbomen staan te flonkeren. Er moet nog het een en ander opgeruimd en opgehangen worden. Daar gaan de dames mee aan de slag.

De kok en ik halen de nodige levensmiddelen uit koelkasten en diepvriezer. Salades worden smaakvol opgemaakt, groentes gesneden en op het vuur gezet, vlees wordt in plakken gesneden en gebakken. Reeds gebakken beenhammetjes worden in plakjes gesneden. Even proeven of de rauwkostsalade zo goed is. Het is spitsuur in de keuken. De geur van soep die op smaak en op temperatuur wordt gebracht, komt je tegemoet. Au Bain-maries worden klaar gezet om alles op temperatuur te houden. De temperatuur stijgt in de keuken, maar de rust overheerst. Er wordt stug doorgewerkt.

De eerste bezoekers komen om half twaalf binnen, mondkapje voor. Ze kijken uit naar deze middag. Langzamerhand komt de rest ook binnen. Als iedereen een plekje heeft gevonden wordt begonnen met het inschenken van een kopje koffie/thee met daarbij een lekkere koek. Voorzitter Roelf van der Wal heet iedereen welkom en neemt de spelregels door voor vanmiddag. Er wordt gekletst en kerstmuziek speelt op de achtergrond. In de keuken wordt de laatste hand aan de kippenvleugels gelegd. De aardappelgratin wordt op temperatuur gebracht evenals de aardappelpartjes in schil. Nog even de peertjes in schalen klaar zetten. Het is bijna één uur als de stokbroden uit de oven kunnen worden gehaald en gesneden in mandjes over de tafels worden verspreid incl. de bijbehorende kruidenboter. Tijd om aan te vallen.

De bezoekers komen één voor één, per tafel, bij het buffet langs waar ze kunnen kiezen uit groente- en mosterdsoep. Vervolgens worden alle overige gerechten voor die middag op het buffet geplaatst. De volgende twee uur doet men zich tegoed aan een keur van heerlijk bereide gerechten. Iedereen wordt op z’n tijd voorzien van een drankje. Je ziet de mensen genieten. Er wordt gelachen en gekeuveld. We ontvangen lovende complimenten over wat er geserveerd is.

Dan is het tijd voor een afsluitend toetje, desgewenst aangevuld met een toefje slagroom. Het is bijna half vier, er is nog tijd voor enkele rondjes bingo. Na het eerste rondje ontvangt iedereen nog een kop koffie of thee met een lekkere bonbon. De bingo wordt voortgezet. In de keuken is men inmiddels begonnen met opruimen en afwassen. Tegen kwart over vier worden we door voorzitter Roelf van der Wal naar voren geroepen en worden er lovende woorden gesproken over hetgeen we hier vanmiddag met elkaar gerealiseerd hebben. Een warm applaus is ons deel. We ontvangen een heerlijke rollade en chocola. Tegen half vijf gaat iedereen voldaan en nog nagenietend van deze zeer gezellige, geslaagde middag weer op huis aan.



Team MFA Ons Nabershoes

Foto’s ingezonden door Pieter Huttinga