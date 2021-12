IJsbaan Blijham onder water gezet

BLIJHAM – De ijsbaan van Blijham is weer onder water gezet.

Een aantal jaar geleden hebben vrijwilligers van Stichting Baansport Blijham (SBB), samen met loonbedrijf van der Wal, het terrein van speedwaybaan dusdanig aangepast dat er voor het aanleggen van een ijsbaan veel minder water nodig is, zodat er tijdens een periode van vorst ook aan de Verschedijk in Blijham eerder geschaatst kan worden. Het resultaat is een prachtige ijsbaan, waar ook, ondanks de coronamaatregelen, begin dit jaar door de leden van ijsbaan Blijham met veel plezier geschaatst werd.

Het bestuur gaat er voor de periode 2021/2022 weer volop tegen aan. Ze hopen dat Koning Winter hen gunstig gezind is.

Foto’s: Westerwolde Drone