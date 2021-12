DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanaf het terrein bij een garage aan de Flachsmeerstraße in Papenburg zijn zaterdagmiddag drie auto’s gestolen. Het betreft een witte Kia Sportage, een grijze Hyundai H1 en een Hyundai TQ. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.

Bunde

De brandweer van Bunde is vannacht om één uur uitgerukt voor een gesprongen waterleiding in een woning aan de Fabrikstiege in Bunde. De lekkage werd bij toeval door de oudere bewoonster ontdekt. Zij wilde iets uit de kelder halen en zag dat er een halve meter water in stond. Nadat de brandweer de hoofdkraan had dichtgedraaid werd de kelder leeggepompt.

Haren

Tussen zaterdag en zondag is aan de Ankerstraße in Haren een zwarte VW Polo aangereden.

Zaterdagavond is om 21.40 uur aan de Gartenstraße een grijze Opel Meriva aangereden.

Aan de Stiege in Haren is gistermiddag tussen half vier en half zeven de linker buitenspiegel van een geparkeerde blauwe VW Polo beschadigd.

In alle gevallen is de veroorzaker doorgereden. Getuigen worden verzocht zich bij de politie van Haren te melden.