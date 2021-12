SELLINGEN – Zondag geeft muziekvereniging Jeduthun om 15.00 uur een online kerstconcert.

Het kerstconcert wordt live uitgezonden via Facebook, zodat alle volgers kunnen meekijken. Heeft u geen Facebook account? Geen probleem, dan kunt u het in de avond alsnog via YouTube bekijken. U kunt dan zoeken naar Kerstconcert Jeduthun Sellingen 2021 of deze via de link op www.pgsellingen.nl openen.

Ingezonden