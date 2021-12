Sfeervolle Wedder Winterwandeling op 18 december

WEDDE- Aanstaande zaterdag, 18 december, wordt in Wedde een Winterwandeling georganiseerd.

In deze donkere dagen zijn veel mensen bezig om alles sfeervol in het licht te zetten. Kerstbomen worden opgetuigd, lichtjes aan de gevel, arrenslee in de tuin, boompjes staan te shinen….kortom sfeervolle gezelligheid door het hele dorp. En wat is er nou leuker om met het hele gezin een wandeling door Wedde te maken?

Vanaf 16.00 uur staan de organisatoren voor u klaar met heerlijke winterse To Go lekkernijen. Ze hebben een leuke route uitgestippeld, waarbij natuurlijk gepaste afstand bewaard dient te worden. Uiteraard zullen ook de kleine stappers genieten van zoete en hartige hapjes, o.a. marshmallows roosteren boven één van de vuurkorven.

Om het nog leuker te maken, zijn vragen bedacht, waar je letters mee kunt verdienen. Deze letters vormen een woord. Die kunt u dan invullen op uw kaart en deze inleveren in de box bij dorpshuis De Voortgang” Onder de goede antwoorden wordt een heerlijke ijstaart, een rollade en een poffert verloot.

Deelnamekaarten met de route zijn te verkrijgen bij de deelnemende bedrijven:

Café Westerwolde

Kopje Genieten

Dorpshuis De Voortgang

Poffert & Zo

Eetcafé De Leeuw



GENIET van de sfeer

PROEF alle heerlijkheden

BELEEF een mooie kerstwandeling met en door het dorp van Wedde.

Klik HIER voor meer info.

Ingezonden