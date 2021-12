Subsidie voor zeven grote evenementen in 2022

GRONINGEN – De provincie Groningen draagt € 179.000 bij aan de organisatie van zeven grote jaarlijks terugkerende evenementen in 2022. Er gaat subsidie naar onder meer Op Roakeldais, Tocht om de Noord en WinterWelVaart. Het zijn evenementen die een bijdrage leveren aan de promotie van de provincie Groningen, wat ook weer belangrijk is voor de aantrekkingskracht van onze provincie.



De volgende evenementen krijgen voor komend jaar een provinciale bijdrage van maximaal € 30.000.

WinterWelVaart, € 30.000

Op Roakeldais, € 15.000

Festival Hongerige Wolf, € 25.000

Bevrijdingsfestival, € 30.000

Bie Daip, € 30.000

Tocht om de Noord, € 30.000

Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen, € 19.000

Meer evenementen in 2022

De provincie subsidieert meer evenementen in 2022. Ook de stichtingen Middeleeuws Ter Apel, Pura Vida Blauwestad en Swingin’ Groningen hopen, mede dankzij een uitgestelde provinciale subsidie, weer een evenement te kunnen organiseren. Daarnaast zijn er evenementen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024, zoals Grasnapolsky, Noorderzon, Eurosonic Noorderslag en de Zomer Jazz Fietstour.



Engelengeduld en flexibiliteit

Gedeputeerde Mirjam Wulfse hoopt op betere tijden voor de evenementensector: “De sector heeft de afgelopen tijd fantastisch ingespeeld op alle onzekerheid en de beperkingen rondom corona. Dat heeft engelengeduld gekost, maar de flexibiliteit van de sector valt te prijzen. Met deze nieuwe regelingen koppelen we het regionale DNA aan landschap, cultuur en vrijetiidseconomie. Daarmee willen we meer mensen te bereiken en onszelf krachtiger op de kaart te zetten. We hopen – samen met al deze organisaties – op een beter evenementenjaar in 2022!”



Meer subsidiemogelijkheden

Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor organisatoren van eenmalige, nieuwe, kleine en grote evenementen die passen bij het DNA van Groningen. Via de regeling ‘Evenementen en arrangementen‘ is subsidie aan te vragen voor typisch Groningse evenementen, die aansluiten bij de regionale identiteit. Behalve voor het evenement zelf, kunnen organisatoren ook aanvragen indienen voor aanvullende toeristische activiteiten of arrangementen bij evenementen. De eerste aanvraagronde van deze regeling loopt tot en met 15 januari 2022. De volgende aanvraagperiode in 2022 is van 1 maart tot en met 1 april 2022. Aanvragen voor ‘Grote terugkerende evenementen‘ in 2023 kan van 15 oktober 2022 tot en met 15 november 2022.

