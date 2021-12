Fotoreportage van de lichtjesroute Veendam

VEENDAM – Voor de tweede keer is in de gemeente Veendam een Lichtjesroute uitgezet.

Na een succesvolle eerste editie is ook dit jaar in de gemeente Veendam weer een lichtjesroute uitgezet. Naast de auto route zijn er wandel en/of fietsroutes door de hele gemeente. Er is dit jaar één hoofdroute van ongeveer 25 kilometer door Veendam en Wildervank. Daarnaast zijn er nog twee autoroutes die door de dorpen Zuidwending, Ommelanderwijk en Borgercompagnie gaan. De routes vindt u HIER.

Zoals op de foto’s is te zien hebben veel inwoners weer hun best gedaan om hun huizen en tuinen prachtig te versieren en te verlichten en ook dit jaar mogen ze weer op veel belangstelling rekenen; auto’s rijden af en aan.

De lichtjesroute duurt tot en met 31 december.

Foto’s: Mazzelmoaze. Meer foto’s vindt u HIER.