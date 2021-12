DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond rond zes uur kwamen op de Weenerstraße in Bunde twee auto’s met elkaar in botsing. De aanrijding gebeurde toen een 25 jarige vrouw uit Emsland de A 31 wou op draaien. Ze dacht dat een tegemoetkomende 25 jarige inwoner van Weener eveneens de autobahn wou opdraaien, maar deze reed rechtdoor. Bij de daarop volgende aanrijding raakte niemand gewond. De auto’s raakten ernstig beschadigd.

Rhede

Gisteravond is de brandweer van Rhede en Heede om 19.50 uur uitgerukt voor een autobrand op de A31 ter hoogte van Rhede. Daar was tijdens het rijden een Volvo in brand geraakt. De bestuurder wist de wagen veilig aan de kant te zetten en te verlaten. Hij en zijn passagier bleven ongedeerd. De brand, die ontstond in het motorgedeelte, werd vermoedelijk veroorzaakt door een technisch defect.

Meppen

Gistermiddag vond om kwart over vijf op de Meppener Straße in Meppen een aanrijding plaats. Daar werd ter hoogte van de Zum Paradiesweg de Opel Corsa van een 67 jarige vrouw door een tegemoetkomende auto geschampt. De veroorzaker is doorgereden. De schade wordt op 800 euro geschat.

In de nacht van maandag op dinsdag is vanaf de Bonifatiusstraße in Meppen een witte Daimler Sprinter met kentekenplaten uit Osnabrück gestolen. De auto stond ten tijde van de diefstal langs de kant van de weg geparkeerd. De schade bedraagt 12.500 euro.

Tussen maandag en dinsdag is bij een carport aan de Nordstraße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in de carport binnen te komen. De schade is gering.

Dörpen

Tussen vrijdag en dinsdag is uit twee mobiele kranen zo’n 120 liter diesel afgetapt. De voertuigen stonden aan de Zum Hafen in Dörpen. Ook is er een poging gedaan een bouwcontainer open te breken. De schade bedraagt 180 euro.

Papenburg

In de nacht van maandag op dinsdag is uit een garage aan de Karl-Hillers-Straße in Papenburg een scooter van het merk Peugeot gestolen. De schade bedraagt 600 euro.