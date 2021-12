Lintje voor vrijwilligers Sportvisserij Groningen en Drenthe

STADSKANAAL, VLAGTWEDDE – Meneer Eibergen uit Stadskanaal en meneer Groen uit Vlagtwedde zijn vandaag tijdens hun afscheidslunch verrast met een Koninklijke onderscheiding. Ze zijn beiden benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De heren kregen tijdens hun afscheid van Sportvisserij Groningen en Drenthe een lintje. Meneer Eibergen kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal en meneer Groen van burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. De heer Eibergen was bijna 20 jaar vrijwillig boa en boa-coördinator en de heer Groen was 14 jaar voorzitter van de commissie Organisatie Wedstrijden.

H. Eibergen

In 2002 startte meneer Eibergen als vrijwillige boa bij de sportvisserij Groningen en Drenthe. Deze organisatie vormt de overkoepeling van 160 hengelsportverenigingen waarbij ongeveer 50.000 sportvissers zijn aangesloten. In zijn rol als boa(-coördinator) verzorgde hij de controle- en handhavingsactiviteiten. Hij was het aanspreekpunt op het gebied van handhaving voor organisaties waar de federatie mee samenwerkt, zoals provincies, gemeenten en waterschappen.

C. Groen

Meneer Groen is al 35 jaar secretaris in het bestuur van Hengelsportvereniging Westerwolde. Mede door zijn werk is Hengelsportvereniging Westerwolde een bloeiende vereniging. Sinds 2008 is hij ook voorzitter van de commissie Organisatie Wedstrijden voor Sportvisserij Groningen en Drenthe waarvoor hij ook secretaris is van district De Grensstreek. Daarnaast helpt hij Waterschap Hunze en Aa’s sinds 2009 bij een groot aantal visserijkundige onderzoeken. Gepassioneerd als hij is, is meneer Groen ook al 11 jaar wedstrijdleider bij Sportvisserij Nederland en is hij de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij het onderzoek naar glasaalintrek door Ravon.

