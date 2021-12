Politie zoekt opvallend busje na aantreffen lichaam onder verdachte omstandigheden

SCHOONOORD – Op vrijdag 3 december is in een bungalow in Schoonoord (Drenthe) het lichaam aangetroffen van een 42-jarige man. De omstandigheden waaronder de man is gevonden, zijn verdacht. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar gaat vooralsnog niet uit van doodslag en/of moord. De politie zoekt in dit onderzoek naar een geel busje dat normaliter gebruikt wordt voor de begeleiding van wegtransporten.

De politie vermoedt dat iemand de man na zijn dood nog heeft gezien, maar dit niet bij de politie heeft gemeld. Vanwege deze verdachte omstandigheden heeft de politie een nader onderzoek ingesteld. Zo is er na de vondst van het lichaam forensisch onderzoek gedaan in de bungalow en is er met mogelijke getuigen gesproken.

Gele Mercedes Vito gezocht

Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat het slachtoffer gebruik maakte van een bijzonder voertuig. Het gaat om een gele Mercedes Vito met oranje zwaailampen, een opvallende reflecterende striping en de opschriften “Convoi Exceptionnel” en “Schwer-transport”. Omdat dit type busje gewoonlijk gebruikt wordt in de begeleiding van wegtransporten, heeft de politie verschillende bedrijven benaderd om te vragen of het slachtoffer bij hen in dienst was. Dit bleek niet het geval. Het vermoeden bestaat dan ook dat het busje niet (meer) voor transportbegeleiding gebruikt werd door het slachtoffer. Opvallend is ook dat dit busje ter plaatse en in de directe omgeving niet is aangetroffen. De politie is dan ook met klem op zoek naar dit voertuig en vraagt u om met ons mee te denken.

Weet u meer?

Heeft u zo’n geel transportbegeleidingsbusje zien staan op een locatie waar u deze niet standaard zou verwachten? Of staat een dergelijke auto sinds kort ineens op een plek waar u deze eerder niet gezien heeft? Dan komt de politie graag met u in contact. Hoewel het slachtoffer is aangetroffen in Drenthe, heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Wel is bekend dat hij zich vaak ophield in de omgeving van Rotterdam. Mogelijk is het busje dan ook in Zuid-Holland gesignaleerd.

Heeft u informatie over dit busje of heeft u andere informatie die u met ons kunt delen? Dan kunt u contact opnemen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u een tip achterlaten in onderstaand tipformulier.