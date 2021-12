Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 15 december, 07.29 uur door John Havinga

BEWOLKT EN EERST NEVELIG | DONKERE DAGEN VOOR KERST

Het blijft vandaag bewolkt en het is eerst wat nevelig met ook veel lage bewolking. De temperaturen liggen vandaag rond 10°C, bij een matige zuidwestenwind (3). Vanmiddag wordt de bewolking geleidelijk vanuit het westen dunner en wellicht met een beetje geluk kan de zon er even doorheen prikken later vanmiddag. Het is weliswaar van korte duur.

Vannacht en morgen wordt het namelijk weer bewolkt bij een minimumtemperatuur rond 7°C. Morgen overdag ligt het kwik rond de 8°C, bij een zwakke tot matige westenwind (2-3).

Eind van de week geleidelijk dalende temperaturen. Het zijn de donkere dagen voor Kerst en mede omdat het overwegend bewolkt blijft. De middagtemperaturen schommelen rond 8 à 9°C op vrijdag. Het blijft droog, bij een zwakke tot soms matige westelijke wind (2-3). In het weekend draait de wind naar het noordwesten en dan dalen de temperaturen naar 5 à 6°C. In de nachten zakt het kwik dan naar 1 à 2°C.